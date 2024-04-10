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На кладбищах в США появляются могилы наемников, ликвидированных российскими военными на Украине, сообщает РИА Новости.

Хотя президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что не отправит американские войска воевать на Украину, местные СМИ регулярно сообщают о гибели там американцев.

По данным агентства, один из убитых – 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси. Он погиб спустя два месяца после начала СВО, но его останки захоронили на родине только в марте 2024 года, так как он долгое время считался пропавшим без вести.

Курпаси похоронили на Арлингтонском национальном кладбище возле Вашингтона. На его могиле нет ни надгробного камня, ни цветов, там лишь временная табличка, которую воткнули в газон рядом с могилой.

Еще один погибший – Брайн Янг, который воевал в составе украинских сил специальных операций и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. Янг проживал в Грузии, откуда вскоре после начала СВО отправился на Украину. Согласно данным из открытых источников, он захоронен в штате Калифорния. На памятнике на его могиле – эпитафия со словами: "Вперед к новым приключениям".

Бывший морпех Иэн Торторичи, который обладает медалью "За боевые заслуги" от украинского Минобороны, погиб в июне прошлого года в Краматорске. Согласно обнародованным в соцсетях видео, наемника хоронили с воинскими почестями. Есть информация о том, что Торторичи похоронен в Калифорнии.

Дейн Партирдж, некогда служивший в Ираке, он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. В октябре того же года наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. Мужчину похоронили на кладбище в Айдахо.

По информации Минобороны России, за время СВО российские военные ликвидировали почти шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима.

Ранее сообщалось, что на кладбищах в странах Европы также появляется все больше могил наемников, погибших на Украине. Одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве.

До этого в СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.

