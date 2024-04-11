Медведев назвал "абсолютным злом" слова Байдена про исход конфликта на Украине

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "абсолютным злом" слова президента США Джо Байдена о том, что конфликт на Украине закончится после того, как американский конгресс проголосует за выделение новой поддержки Киеву. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, можно вспомнить про деменцию американского лидера и коррупцию его сына, про интересы военно-промышленного комплекса США и влияние глубинного государства.

"Но скажу о другом. Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…" – написал политик.

Высказывая такую мысль, Байден не ответил на вопрос прессы о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если конгресс США не утвердит новый пакет помощи для Киева.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что продление сроков рассмотрения конгрессом вопроса о выделении помощи Украине является критичным для Киева. Он также отметил, что дискуссии в конгрессе насчет помощи Украине "деморализуют" других партнеров Вашингтона и "негативно влияют на репутацию США".