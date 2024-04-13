Посольство Китая в США: КНР не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине

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Китай не поставляет оружия ни одной из сторон украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя посольства КНР в США Лю Пэнъюя.

Таким образом дипломат прокомментировал заявления некоторых американских чиновников о том, что Пекин якобы помогает Москве наращивать оборонную мощь в связи со спецоперацией на Украине.

Пэнъюй подчеркнул, что Китай играет конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта. Он также призвал американскую сторону не вмешиваться в торговые отношения Китая и России.

Ранее командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн сообщил, что США планируют в скором времени разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно отреагировала на план китайской стороны по мирному урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Он подчеркнул, этот план опирался на анализ причин происходящего, в отличие от "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского.