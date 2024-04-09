Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений России и Китая

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Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень благодаря своим лидерам, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим китайским коллегой Ван И. Его слова передает газета "Известия".

Как отметил министр, с переизбранием Владимира Путина на пост президента преемственность линии на укрепление отношений получила дополнительные гарантии. Лавров подчеркнул, что российско-китайское партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, а также на основе взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим коренные интересы обеих стран.

Глава МИД также заметил, что близость или совпадение подходов России и Китая к решению основных проблем современного мира формируют фундамент для укрепления стратегической координации на мировой арене.

По его словам, взаимодействие двух стран в международных делах позволяет эффективно решать общие задачи и на внутреннем, и на внешнем контурах.

Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом 8 апреля. Самолет министра приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине.

До этого МИД РФ анонсировал переговоры на "горячие темы" между Лавровым и главой МИД Китая. Главы министерств обсудят сотрудничество двух стран, в том числе на мировых площадках, с акцентом на работу в ООН, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других форумах.