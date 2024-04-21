Сенатор США Уорнер: передача ракет ATACMS Киеву может начаться на следующей неделе

Фото: ТАСС/AP/South Korea Defense Ministry

Вашингтон может начать отправку ракет ATACMS Киеву на следующей неделе, сообщил американский сенатор Марк Уорнер. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала CBS.

"Нам сообщили, как только президент подпишет (законопроект. – Прим. ред.), убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели", – сказал он.

Уорнер уточнил, что это будет пакет дальнобойных комплексов. Он также напомнил, что поставки ракет предусмотрены законопроектом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и иные вооружения на сумму до 300 миллионов долларов.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что новых военных поставок Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.

