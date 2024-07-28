28 июля, 16:16Происшествия
Число погибших в результате падения самолета в КЧР выросло до двух
Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"
Второй пострадавший в результате крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии скончался в медучреждении. О происшествии рассказали в министерстве здравоохранения региона.
"Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью", – передает ТАСС сообщение ведомства.
О падении воздушного судна рядом с селом Красный Курган стало известно ранее. Изначально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Последнего доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу.
В ликвидации последствий крушения задействовали 15 специалистов и 5 единиц техники.
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