Число погибших в результате падения самолета в КЧР выросло до двух

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Второй пострадавший в результате крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии скончался в медучреждении. О происшествии рассказали в министерстве здравоохранения региона.

"Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью", – передает ТАСС сообщение ведомства.

О падении воздушного судна рядом с селом Красный Курган стало известно ранее. Изначально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Последнего доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу.

В ликвидации последствий крушения задействовали 15 специалистов и 5 единиц техники.

