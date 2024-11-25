Пассажиры рассказали, каким хотели бы видеть Ленинградский вокзал

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Столичный Дептранс и телеканал Москва 24 провели опрос, который позволил выявить пожелания пассажиров по реконструкции Ленинградского вокзала. В нем приняли участие свыше тысячи человек в период с 6 по 17 ноября.

Выяснилось, что больше всего респонденты хотят улучшить те сервисы, которые уже были на Ленинградском вокзале до реконструкции. Самыми востребованными услугами у граждан оказались аптеки, банкоматы и сетевые супермаркеты.

При этом чаще всего среди опрошенных звучало пожелание о создании большей зоны ожидания с комфортными сидениями, об установке зарядных устройств и подключении Wi-Fi. Кроме того, пассажиры просили обустроить точки питания – рестораны или кофейни.

Некоторые решили предложить собственные варианты по реконструкции территории Ленинградского вокзала: создать зеленую зону отдыха внутри вокзала, организовать удобный проход в метро без выхода на улицу и коворкинг-зону, а также разработать сервисы для пассажиров с детьми. Другие опрошенные выразили желание открыть музей первой железной дороги в России.

"Мы полностью пересмотрели функциональное зонирование одного из ключевых вокзалов столицы. Создадим здесь современное пространство с новыми сервисами, в том числе и социальными. Ремонт на Ленинградском вокзале завершим до конца 2025 года", – резюмировал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ремонт здания Ленинградского вокзала стартовал в Москве 11 августа. Его планируют интегрировать в систему столичного транспорта. Поезда дальнего следования и электрички продолжают прибывать на платформы вокзала, но маршруты прохода к ним изменились.

