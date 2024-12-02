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Тарифы на поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" изменятся с 3 декабря, сообщается на сайте компании.

Так, цена билета по тарифу "Стандарт" после изменений будет равна 650 рублям. Тарифы "Стандарт Туда – Обратно", "Бизнес" и "Бизнес Туда – Обратно" также планируется проиндексировать. Стоимость поездок по ним составит 1 200, 1 500 и 2 500 рублей соответственно.

Кроме того, предполагается, что для пассажиров будет расширена линейка группы тарифов "Семейный". Нововведения начнут действовать 10 декабря. Так, воспользоваться соответствующим тарифом можно будет не только при поездке в обе стороны, но и в одну. Приобрести билеты по этому тарифу смогут семьи, к которым относятся до 2 взрослых пассажиров и до 3 детей.

В частности, цены на билеты по тарифам "Семейный" и "Семейный Туда – Обратно" будут начинаться от 1 200 и 2 000 рублей соответственно.

Приобрести подписку на 15 поездок от Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово и обратно можно будет за 2 000 рублей. При этом подписка на 30 поездок в направлении от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево и назад будет стоить 5 050 рублей. Цена абонемента на 10 поездок в поездах "Аэроэкспресса" составит 2 500 рублей, а на 15 поездок – 3 450 рублей.

Таким образом, за одну поездку в любом направлении по тарифам, которые входят в группу "Подписка", нужно будет заплатить от 133 рублей. По абонементу стоимость единоразового билета будет начинаться от 230 рублей.

Изменения коснутся и стоимости билетов на все направления экспресс-автобусов. Так, за проезд в одну сторону пассажиры должны будут заплатить 400 рублей, а за поездку туда и обратно – 700 рублей.

Пассажиры также смогут приобрести подписку на 15 поездок от метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево и обратно. За это нужно будет отдать 3 225 рублей. Подписка на 30 поездок между теми же метро и аэропортом в обоих направлениях будет стоить 5 400 рублей. При этом цена за абонемент на 15 поездок по этому маршруту составит 3 100 рублей.

Подписки на 15 и 30 поездок также будут действовать на маршруты автобусов от метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово и назад. Их цена будет равна 2 700 и 3 600 рублей соответственно.

Так, стоимость одной поездки на экспресс-автобусе по тарифам группы "Подписка" будет начинаться от 120 рублей, а по абонементу – от 207 рублей.

На фоне этих изменений общий уровень индексации тарифов "Аэроэкспресс" с 2014 по 2024 годы остается в 1,5 раза ниже роста индекса потребительских цен за этот же период, подчеркнули представители компании, указав, что таким образом удается сохранить доступность поездок на фоне ежегодной инфляции и роста цен. Вместе с тем компания сохраняет некоторые тарифные предложения, которые дают возможность пользоваться поездами и экспресс-автобусами со скидкой до 80% в сравнении со стандартным тарифом.

При этом с 1 декабря вырастут цены на железнодорожные билеты в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования. Индексация составит 11,6%. Предполагается, что такое решение сформирует стабильные источники финансирования инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры.

