Фарш из искусственной рыбы может появиться на российских прилавках

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Российские ученые разработали способ выращивать рыбное мясо, используя частички мальков. Предполагается, что фарш из культивируемой рыбы появится на российских прилавках через три года, сообщает газета "Известия".
Генеральный директор компании ArtMeat Аскар Латышев рассказал, что брать биоматериал будут у мальков при помощи биопсии. Специалисты выбрали именно "новорожденных" представителей рыб для этого, так как в их мышцах много стволовых клеток. Затем клетки будут получать питательные вещества через биореактор.
На сегодняшний день ученые определяют условия, которые лучше всего подойдут для активного роста мяса. Также биологи экспериментируют с выращиванием жировых компонентов мяса из стволовых клеток соединительной ткани, которые подсаживаются к клеткам мышц.
По прогнозам, стоимость приготовленных блюд из искусственного рыбного фарша будет чуть выше, чем из натуральной рыбы, но по мере развития технологии цена будет снижаться.
Ранее сообщалось, что в России создали искусственное мясо. Опытный образец ученые вырастили из мышечной ткани двухдневного теленка. 40-граммовый кусочек обошелся создателям в почти миллион рублей. Новинка появится на прилавках уже к 2023 году.
Голландский биолог Марк Пост из Университета Маастрихта представил общественности гамбургер, котлета в котором была "выращена в пробирке". Для этого были взяты стволовые клетки из мышц коровы – их помещали в питательную среду, которая стимулировала рост и размножение. В результате получались тонкие пластинки мышечной ткани, несколько сотен таких пластинок можно было собрать в котлету и обжарить.
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