Роскачество развенчало миф о пользе йогурта

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Эксперты Роскачества опровергли мнение о пользе "богатого кальцием" йогурта. Специалисты считают, что его лучше заменить сыром или сгущенным молоком, сообщает "Вечерняя Москва".

После испытаний выяснилось, что йогурт не может покрыть необходимую суточную норму кальция. Однако у потребления кальция из йогурта оказались и плюсы: из молочных продуктов он усваивается лучше. В то же время в сравнении с другими молочными продуктами он проигрывает.

В сутки человеку 19–50 лет требуется 1 грамм кальция, после 50 лет – 1,2 грамма. По информации Роскачества, в проверенных образцах йогурта содержится от 75 до 83 миллиграммов на 100 граммов.

Недостаток этого микроэлемента может стать причиной деминерализации позвоночника и костей таза, повысить риск развития остеопороза. Кроме того, кальций нужен для выработки гормонов.

Специалисты советуют восполнять норму молоком или сыром вида "Пармезан", "Голландский" и "Пошехонский", а также сгущенным молоком. Однако потребителям напомнили, что содержание сахара в последнем варианте повышено.

Китайские ученые из Цзилиньского сельскохозяйственного университета узнали, что кисломолочные продукты способствуют восстановлению печени после употребления алкоголя.

Лактобактерии Lactobacillus rhamnosus, содержащиеся в йогурте, кефире, ряженке, простокваше, твороге и особых пробиотиках, способны восстанавливать печень. Авторы исследования обратили внимание, что технология может помочь при лечении жировой болезни печени, стеатоза, цирроза и рака печени.