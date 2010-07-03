Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя

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Китайские ученые из Цзилиньского сельскохозяйственного университета выяснили, какой продукт способствует восстановлению печени после употребления алкоголя. Ключом к выздоровлению оказались кисломолочные продукты, как сообщает РИА Новости.

Специалисты провели исследование, которое показало – лактобактерии Lactobacillus rhamnosus, содержащиеся в йогурте, кефире, ряженке, простокваше, твороге и особых пробиотиках, способны восстанавливать печень.

Первичное исследование ученые проводили на мышах. Сначала животным давали алкоголь в течение восьми недель. Хроническое потребление спирта снизило количество лактобактерий и бифидобактерий в организмах мышей, повысило кислотность и рост патогенных бактерий.

На следующем этапе животные сидели на диете и получали гранулы LGG, состоящие из крахмала, сухого обезжиренного молока, порошка молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы, мальтозы и ферментированной жидкости. За счет этого вещества микрофлора кишечника подопытных восстановилась, накопление жира снизилось, как и степень воспаления печени.

Авторы исследования подчеркнули, что технология имеет потенциал применения для лечения жировой болезни печени, стеатоза, цирроза и рака печени.

Ранее объединенная группа японских и американских ученых выяснила, что хроническое употребление даже минимальных доз алкоголя серьезно повышает риск развития онкологических заболеваний. Исследователи оценили вероятность данного процесса в ходе 11-летнего эксперимента.

