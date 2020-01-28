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07:54

Более 100 тысяч человек прошли обследование на меланому в 2019 году

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 тысяч человек прошли обследование на рак кожи в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Результаты пилотного проекта "Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в Москве" объявили специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии городского департамента здравоохранения.

В Москве впервые создали комплексную систему скрининга и выявления меланомы кожи с помощью комплекса инновационных технологий. Из более чем 100 тысяч пациентов с новообразованиями кожи, более чем у 2,5 тысячи пациентов подозревают злокачественные новообразования.

Новая программа повышает качество выявления меланомы кожи на первых и вторых стадиях. В России это первый проект по ранней диагностике и профилактике злокачественных новообразований кожи. Директор центра Николай Потекаев заявил о планах продолжить проект и в этом году.

С апреля 2019 года в Москве начали применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака. Их получают пациенты с раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки (колоректальным раком), бронхов (легкого) и меланомой.

Осенью прошлого года сообщалось, что более 16 тысяч женщин прошли бесплатное обследование молочных желез. Свыше семи тысяч женщин направили на дополнительные консультации в больницы. Отмечалось, что в большинстве случаев рак можно победить при обнаружении его на самых ранних стадиях.

В Москве действует система грантов за раннее выявление рака. Поликлиники получают от 30 до 115 тысяч рублей за каждый случай первичной ранней диагностики наиболее распространенных онкологических заболеваний.

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