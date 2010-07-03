Более 16 тысяч женщин прошли бесплатное обследование молочных желез

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные консультации с онкологом-маммологом, маммография и УЗИ молочных желез женщины были доступны в Москве по субботам и воскресеньям с 12 октября по 3 ноября. Обследования осенью прошли более 16 тысяч горожанок, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам главы городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, это на шесть тысяч больше, чем в прошлом году. Свыше семи тысяч женщин направили на дополнительные консультации в больницы. Он подчеркнул, что в большинстве случаев рак можно победить при обнаружении его на самых ранних стадиях.

Кроме того, в Москве действует система грантов за раннее выявление рака, напомнил Хрипун. Поликлиники получают от 30 до 115 тысяч рублей за каждый случай первичной ранней диагностики наиболее распространенных онкологических заболеваний.

Акцию по выявлению рака молочной железы у женщин департамент совместно с Московским клиническим научным центром имени Логинова проводит ежегодно. Она приурочена к Международному дню борьбы против рака груди, который отмечается во всем мире 15 октября.

В Минздраве рассказали, что в 2018 году в России чаще всего диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов.

На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Далее идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.

Чаще всего умирают в течение года с момента постановки диагноза от рака пищевода (59%) и легких (49%). Высокие показатели одногодичной смертности наблюдаются у больных раком желудка, лимфатических и кроветворных тканей и прямой кишки.