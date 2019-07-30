Рак от искусственной груди: почему из России отозвали опасные импланты

Из России отозвали ряд грудных имплантов фирмы Allergan. Последние исследования FDA показали, что эти импланты могут провоцировать развитие рака лимфатической системы. Рассказываем, что делать пациентам, оказавшимся обладателями этих опасных имплантов, и как живется девушке с 12-ым размером наполовину искусственной груди.

Почему отозвали грудные импланты

Ирландская фармацевтическая компания Allergan поставляет на российский рынок различную медицинскую продукцию, в том числе для дерматологии и эстетической медицины. В частности, российские пациенты используют грудные импланты ее производства. Но теперь приобрести такие импланты будет невозможно. Дело в том, что в конце июля 2019 года FDA (от англ. Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) на своем сайте опубликовало информацию о том, что фирма Allergan добровольно отзывает из продажи текстурированные грудные импланты Biocell из-за риска их опасности для здоровья человека.

Причиной послужили исследования, которые показали, что эти импланты могут вызывать развитие анапластической крупноклеточной лимфомы, то есть рака лимфотической системы. Пресс-служба российского представительства компании Allergan так прокомментировала официальную причину отзыва:





представительство компании Allergan пресс-служба Добровольный отзыв продукции является мерой предосторожности в связи с недавно обновленными данными о безопасности, полученными и опубликованными FDA. Данные касаются нечастых случаев развития анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с имплантами молочной железы.

Также представители компании не рекомендовали удалять или заменять импланты тем пациентам, у которых не наблюдается никаких симптомов. А в случае опасений посоветовали обратиться к своему лечащему врачу за консультацией. Помимо этого, на время отзыва продукции компания организовала службу поддержки клиентов.

Жизнь с 12-ым размером груди

Обладательница 12-го размера груди Татьяна Артюшевская носит в себе импланты уже шесть лет и радуется, что воспользовалась продукцией другой, проверенной фирмы. При родном шестом размере она увеличила объем женской красоты ровно в два раза. Сегодня ее грудь весит около пяти килограммов при общем весе тела 70 килограммов.



Маленький имплант там бы потерялся, не было бы никакого эффекта. Это средний размер для меня, можно было и больше поставить, тканей у меня достаточно.

Решение увеличить грудь было принято совместно с мужем. "Ожидалось, что будет больше. На самом деле, не особо огромные они получились", – сетует девушка. В 2012 году Татьяна заплатила за желанную красоту около девяти тысяч долларов. Девушка сожалеет, что тогда не смогла поставить больший объем, ведь имплантов таких размеров не было, а под заказ формы стоили порядка 20 тысяч долларов.

Перед операцией пациентка не беспокоилась о здоровье: хирург тогда сказал, что "это уже проверенные импланты, у них многолетний стаж и пожизненная гарантия". "Мне так хотелось сделать операцию, что уже без разницы было, какие будут осложнения", – делится обладательница шикарных форм.

По словам Татьяны, резкая, невыносимая боль была только в первые пять дней после операции. Также было опасение, что не получится спать на животе. Но в итоге решение нашлось: "Подушка повыше и все: между лицом и телом есть выемка, куда все помещается". Иногда при активности и занятиях физическим трудом к вечеру начинает тянуть спину, но Татьяна старается поддерживать мышечный каркас и занимается спортом. По словам Татьяны, импланты не мешали ей и когда она кормила ребенка грудью. Ее дочь сегодня растет абсолютно здоровой.

Узнав о ситуации с запретом на небезопасные импланты, Татьяна встревожилась, ведь любая процедура по установлению, удалению или замене очень болезненна.



Я знаю эту дикую боль, через что нужно пройти. Достать их, это же такие раны, просто ужас. Пять дней хочется застрелиться от боли, никакие таблетки не помогают. Еще и за свой счет… Наверное, в таком случае я бы оставила все как есть и надеялась на лучшее.

В своем же случае, несмотря на отсутствие побочных эффектов от имплантов, Татьяна раз в полгода делает УЗИ и проверяет, все ли в порядке. При этом маммографию с 12-ым размером делать нельзя – есть риск, что лопнет имплант.

Сегодня Татьяна радуется жизни, воспитывает ребенка и делится своими фотографиями с 45 тысячами подписчиков в инстаграме. Ближайший план – "сделать" себе ягодицы. Только не с помощью имплантов, а перекачкой жира с других "ненужных" частей своего тела (живот, бока, внутренняя поверхность бедер) и закачиванием его в ягодицы. "Это многие в России делают, просто никто не афиширует, как-будто накачали", – по секрету поделилась Татьяна.

Что делать, если у вас небезопасные импланты

Как же реагировать на новость женщинам, которые по несчастью уже установили грудные импланты, объявленные опасными? Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин заявляет, что в данном случае "на момент, когда проводилась операция (до объявления FDA. – Прим. Москвы 24), этот имплант являлся законным, разрешенным к применению, никаких замечаний по нему не было". Поэтому клиника, врач и медицинское учреждение, где проводилась операция и с которым пациент заключал договор, действовали в рамках правового поля. "Соответственно, к самой клинике претензий быть не может, если операция была сделана и все было хорошо", – добавляет Цикорин.

При этом производитель поступил достаточно честно и отозвал продукт с рынка, как только появились результаты исследований, подтверждающие небезопасность имплантов. В таком случае Игорь Цикорин рекомендует пациентам, которые установили эти импланты, обратиться к врачу и провести дополнительные исследования.





Игорь Цикорин cопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения Москвы Даже если ничего не тревожит, нужно, чтобы врач целенаправленно провел исследования по тем новым противопоказаниям, которые возникли. А дальше решать с врачом, что делать: удалять имплант или сохранять и находиться под постоянным наблюдением.

Лучше делать проверку именно в той клинике и у того врача, который устанавливал вам импланты, ведь он знает пациента и может отследить динамику. Если возникла какая-то нежелательная реакция, ее нужно, прежде всего, доказать. Этим занимаются врачебная комиссия и Росздравнадзор.





Игорь Цикорин сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения Москвы Если подобные вещи обнаружены и подтверждаются, претензии в материальном плане нужно предъявлять компании, которая поставляла имплант.

То, что компания не рекомендует удалять или заменять импланты у бессимптомных пациентов – это "нормальная ситуация на медицинском рынке", – утверждает Цикорин. "Каждый человек очень индивидуален, и если нет активных реакций организма на данный раздражитель, то обычно не рекомендуют дополнительное вмешательство. Операция – это хирургическое воздействие, травмирующий фактор, который может причинить большее зло, нежели нахождение импланта внутри человека, организм которого нейтрально реагирует", – добавляет эксперт.

С другой стороны, реакция может быть отсроченной, то есть развиваться в течение какого-то периода, поэтому необходимо наблюдение у врача. Он сможет назначить анализы и вовремя увидеть изменения.

Еще один важный момент – моральный вред здоровью. Обычно доказать его довольно сложно, когда нет основной другой претензии. Если вы решите пойти в суд с иском о причинении морального вреда и страданий, вас попросят подтвердить это документально. В этом случае Цикорин рекомендует дойти до психотерапевта, который вас посмотрит, действительно успокоит, а заодно и выдаст справку о том, что вы к нему обращались. "Как дипломированный специалист он может отметить в справке, каким было ваше состояние в момент обращения, были ли нанесены психологические травмы и так далее. Это увеличивает ваши шансы на получение моральных выплат и их размер", – резюмирует эксперт.