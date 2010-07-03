Главный онколог РФ рассказал о методах лечения рака в стране

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Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о методах лечения рака в России. По его словам, лечение онкологических заболеваний осуществляется за счет государства, передает News.ru.

Он рассказал, что пациентам оказывается высокотехнологичная медицинская помощь на основании полиса ОМС, а также на основании ОМС ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь вне базовой программы обязательного медицинского страхования).

"Есть еще одна форма, которую Минздрав сейчас утвердил, – это протоколы клинических апробаций. Мы защищаем протокол, который включает в себя новые методы лечения", – сообщил он.

Каприн отметил, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 3,6 миллиона больных раком, уточнив, что каждый год фиксируется 670 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что стакан сока или газировки увеличивает риск заболевания раком. Подвергнуть организм опасности можно выпивая 100 миллилитров этих напитков каждый день. В этом случае риск развития онкологии увеличивается на 18 процентов, риск рака молочной железы – на 22%. Еще один опасный продукт – красное мясо (говядина, свинина, баранина). Достаточно 76 граммов, чтобы риск получить онкологическое заболевание увеличился на 20%.

Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.

Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).

