Главный онколог РФ рассказал о методах лечения рака в стране

13:56
13:56
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о методах лечения рака в России. По его словам, лечение онкологических заболеваний осуществляется за счет государства, передает News.ru.
Он рассказал, что пациентам оказывается высокотехнологичная медицинская помощь на основании полиса ОМС, а также на основании ОМС ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь вне базовой программы обязательного медицинского страхования).
"Есть еще одна форма, которую Минздрав сейчас утвердил, – это протоколы клинических апробаций. Мы защищаем протокол, который включает в себя новые методы лечения", – сообщил он.
Каприн отметил, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 3,6 миллиона больных раком, уточнив, что каждый год фиксируется 670 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.
Ранее сообщалось, что стакан сока или газировки увеличивает риск заболевания раком. Подвергнуть организм опасности можно выпивая 100 миллилитров этих напитков каждый день. В этом случае риск развития онкологии увеличивается на 18 процентов, риск рака молочной железы – на 22%. Еще один опасный продукт – красное мясо (говядина, свинина, баранина). Достаточно 76 граммов, чтобы риск получить онкологическое заболевание увеличился на 20%.
Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.
Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: