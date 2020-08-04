Кинотеатры в России не планируют повышать цены на билеты из-за пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Цены на билеты в кино в сети "Каро" и Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк", "Формула Кино") из-за пандемии коронавируса повышаться не будут. Об этом сообщили руководители киносетей в ходе пресс-конференции.
Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин отметил, что предпосылок для роста цен на билеты нет. Более того, основной задачей кинотеатров на сегодня является возвращение посетителей.
"У нас в первые дни после открытия цена на билеты снизилась приблизительно на 13 процентов по сравнению с уровнем прошлого года", – приводит Агентство "Москва" слова Васясина.
Идею с сохранением цен поддержала и президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
"Средняя цена по рынку даже упадет на самом деле. Я думаю, 99% рынка понимают, что у людей сейчас нет возможности платить за билеты больше, чем это было до пандемии", – подчеркнула Зинякова.
Кинотеатры открыли двери для посетителей 1 августа. Однако посетители при этом должны соблюдать рекомендации по предупреждению распространения коронавируса.
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