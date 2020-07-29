Московские кинотеатры готовятся принять посетителей

Кинотеатры столицы готовятся к открытию

Московские кинотеатры готовятся к открытию. Первых посетителей они смогут принять уже 1 августа, но в залах будут действовать некоторые ограничения.

Как рассказал директор по операционной деятельности Александр Кузнецов, в кинотеатрах будет исключен контакт гостей с сотрудниками.

"Мы впускаем гостей в зал без проверки билетов. Открывать двери будут наши сотрудники, чтобы посетители не прикасались к ручкам. Полностью изменили линейку кинобара. Попкорн теперь будет продаваться только с закрытыми крышками, убрали продукты, к которым гости могут прикасаться. Все поверхности будут дезинфицироваться более тщательно", – рассказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что рассаживать посетителей в кинотеатре будут на расстоянии. Вместе смогут сидеть только семьи и пары.

Также стало известно, что с 17 августа в Московской консерватории возобновятся концерты со слушателями.