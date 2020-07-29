Московские кинотеатры готовятся принять посетителей

Кинотеатры столицы готовятся к открытию
Московские кинотеатры готовятся к открытию. Первых посетителей они смогут принять уже 1 августа, но в залах будут действовать некоторые ограничения.
Как рассказал директор по операционной деятельности Александр Кузнецов, в кинотеатрах будет исключен контакт гостей с сотрудниками.
"Мы впускаем гостей в зал без проверки билетов. Открывать двери будут наши сотрудники, чтобы посетители не прикасались к ручкам. Полностью изменили линейку кинобара. Попкорн теперь будет продаваться только с закрытыми крышками, убрали продукты, к которым гости могут прикасаться. Все поверхности будут дезинфицироваться более тщательно", – рассказал Кузнецов.
Ранее сообщалось, что рассаживать посетителей в кинотеатре будут на расстоянии. Вместе смогут сидеть только семьи и пары.
Также стало известно, что с 17 августа в Московской консерватории возобновятся концерты со слушателями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: