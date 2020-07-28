Концерты со слушателями возобновятся в Московской консерватории 17 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская консерватория 17 августа возобновляет концерты с публикой. Планируется традиционный августовский фестиваль под названием "Собираем друзей", передает РИА Новости заявление пресс-службы МГК.

Программа ХVI международного фестиваля "Собираем друзей" пройдет в двух форматах: состоятся четыре открытых концерта и четыре трансляции. Как уточнила художественный руководитель фестиваля Маргарита Каратыгина, цель мероприятия заключается в том, чтобы продемонстрировать роль музыки в жизни человека.

Форум начнется 17 августа с выступления Анастасии Новоселовой, исполнительницы на народном китайском инструменте гуцинь. Еще выступят выпускницы Московской консерватории и ученицы профессоров Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсиня.

Ожидается, что концерты фестиваля в столице пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее стало известно, что киносеть "Каро" откроет не менее 90% кинотеатров с 1 августа. Президент сети кинотеатров уточнила, что на этой неделе в прокат выйдет 10 новых лент.