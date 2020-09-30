Больничные листы москвичам с хроническими заболеваниями будут оформляться онлайн

30 сентября, 16:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Больничные листы москвичам старше 65 лет в связи с новыми мерами из-за коронавируса оформляются автоматически, для людей из группы риска порядок оформления был упрощен, заявил Сергей Собянин на странице в Twitter.
"С понедельника москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления", – написал мэр.
Для того чтобы получить больничный, горожанам потребуется направить заявку на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"Ответ должен прийти в виде СМС. Также можно оставить заявку по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-09", – говорится в публикации Собянина.
"Специально для москвичей из группы риска, которые сейчас находятся дома, мы вновь открыли горячую линию. Там они могут оформить не только больничные листы, но и различные социальные услуги", – добавила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
После того как заявка будет подана, в течение недели придет СМС с подтверждением об успешном оформлении больничного. При отказе москвичу надо обращаться в поликлинику. В случае спорных ситуаций люди могут обратиться в Фонд социального страхования по телефону горячей линии +7 (495) 650-19-17.
До этого Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.
Рекомендации по соблюдению домашнего режима будут действовать до 28 октября.
Еще мэр столицы напоминал о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Надо проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на коронавирусную инфекцию.
Домашний режим и "удаленка" в Москве будут действовать до конца октября
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