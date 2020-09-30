Песков призвал россиян соблюдать меры защиты на фоне COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты.
По его словам, на фоне роста количества заболевших коронавирусом первоочередным является не введение запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта.
"Из первой волны, из начала этой основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки", – заявил пресс-секретарь, добавив, что благодаря титаническим усилиям властей система здравоохранения страны полностью мобилизована и укомплектована оборудованием.
Кроме того, созданы запасы средств индивидуальной защиты. Немаловажным, по словам пресс-секретаря, является выработка надежных протоколов для лечения заболевания.
Вместе с тем Песков обратил внимание, что не все внимательно относятся к своему здоровью и принимают меры предосторожности. В частности, в кинотеатрах люди в основном находятся без средств индивидуальной защиты.
"Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо", – добавил он.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал контролерам кинотеатров в Москве как можно чаще проверять наличие защитных масок у посетителей в зрительных залах.
Глава ведомства Анна Попова сообщила, что переболевшие коронавирусом должны носить маски. По ее словам, сейчас главный вопрос: как долго сохраняется иммунитет, насколько он стойкий.
Попова также отметила, что в России пока нет оснований для введения специальных ограничений из-за эпидемической ситуации.
Спрос на маски в России вырос на 126%
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