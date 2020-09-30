Попова оценила возможность введения ограничений из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России пока нет оснований для введения специальных ограничений из-за эпидемической ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два – да, в том числе ЦФО. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет", – сказала Попова в интервью телеканалу НТВ.

За последние сутки в России зафиксировали 8 481 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 2 170 не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 обнаружили в 84 регионах России.

Всего в России зарегистрировано 1 176 286 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается на Чукотке, в Чечне, в Московской области, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 177. За весь период пандемии в России скончались 20 722 человека. Побороли болезнь за сутки 5 858 человек, всего выздоровели 958 257 человек.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что понимает россиян, которым надоели вводимые из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения. При этом он обратил внимание, что инфекционные заболевания относятся к опасным противникам.

