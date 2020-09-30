В Москве темп прироста новых случаев коронавируса за 2 недели составляет 0,49%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве зарегистрировали 2 308 новых случаев коронавируса, сообщил столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Также в ведомстве отметили рост госпитализаций – за минувшие сутки в больницы поступили 840 человек.
Темп прироста заболевших COVID-19 составляет 0,49%. Данный показатель, согласно критериям Роспотребнадзора, характеризует эпидемиологическую ситуацию в городе как стабильную.
Сообщается, что среди новых случаев коронавируса в Москве 38,2% – это лица в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, 11,2% – от 66 до 79 лет, 5,2% – старше 80 лет. 16,2% заболевших – несовершеннолетние.
Все инфицированные, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Отмечается, что показатели прироста заболевших COVID-19 в настоящий момент в три раза ниже, чем на пике пандемии.
Рост новых случаев коронавируса также наблюдается во всем мире. В Берлине показатели сентября находятся на уровне апрельских цифр. В Риме же недавно зафиксировали самый высокий прирост новых случаев коронавируса за все время пандемии.
За последние сутки в Москве вылечились от коронавируса 1 349 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 столичных жителей составило 248 650 человек. Также за минувшие 24 часа из-за коронавируса скончались 27 москвичей.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.
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