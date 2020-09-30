Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 1 349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего в столице от COVID-19 выздоровели 248 650 человек. После лечения специалисты продолжают проводить специальные исследования, чтобы подтвердить у пациента отсутствие заболевания. После выписки они получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут стать донорами плазмы крови. Она используется в курсе лечения от COVID-19. Донорами могут стать лица в возрасте от 18 до 55 лет, которые переболели коронавирусом.

Также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Более подробную информацию об этом можно получить по телефону +7 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 27 пациентов. У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония". Всего вследствие осложнений, вызванных COVID-19, в столице скончались 5 230 человек.

За аналогичный период в Москве обнаружили 2 300 новых случаев коронавируса. Кроме того, сообщалось о росте числа госпитализаций. Так, за минувшие 24 часа в больницы поступили 969 человек.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.