Число случаев COVID-19 в Москве может приблизиться к 3 тысячам в сутки – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число заболевших коронавирусом в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Сейчас видна серьезная динамика. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трем тысячам в сутки", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр также добавил, что столица обеспечена коечным фондом для пациентов с COVID-19. Ежедневно из резерва, по его словам, выводят дополнительные блоки в больницах.

"Выводят те здания, которые были выделены под COVID и были в горячем резерве. Кроме этого, мы имеем большой запас, связанный с мобильными госпиталями", – пояснил он.

За последние сутки в России зафиксировали 8 945 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 2 426 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 2 424 случая.

По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников на удаленку. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.