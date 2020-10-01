Число случаев COVID-19 в Москве может приблизиться к 3 тысячам в сутки – Собянин

01 октября, 17:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве число заболевших коронавирусом в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Сейчас видна серьезная динамика. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трем тысячам в сутки", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр также добавил, что столица обеспечена коечным фондом для пациентов с COVID-19. Ежедневно из резерва, по его словам, выводят дополнительные блоки в больницах.
"Выводят те здания, которые были выделены под COVID и были в горячем резерве. Кроме этого, мы имеем большой запас, связанный с мобильными госпиталями", – пояснил он.
За последние сутки в России зафиксировали 8 945 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 2 426 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 2 424 случая.
По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников на удаленку. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.
Работодатели обязаны перевести с 5 октября на "удаленку" 30% сотрудников
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