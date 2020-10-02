Еще 1157 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 1 157 пациентов пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 157 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 251 018", – сказала вице-мэр.

Сообщается, что для подтверждения отсутствия заболевания специалисты проводят специальные исследования. Также соответствующие рекомендации во время выписки получают пациенты, которые должны оставаться под наблюдением.

Те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.

За последние сутки в Москве скончались 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. В стране летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 169. За весь период пандемии в России скончался 20 891 человек.

По последним данным в РФ зарегистрировали 1 185 231 случай COVID-19. Побороли болезнь за сутки 5 985 человек, всего выздоровели 964 242 человека.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.