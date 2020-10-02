Оперштаб: в Москве зарегистрировано 2 704 новых случая COVID-19

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За последние сутки в столице подтверждено 2 704 новых случая заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"За сутки госпитализировано 952 человека с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 242 человека. 16,1% среди заболевших – дети, 42,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,9% – от 46 до 65 лет, еще 10,8% – от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших – люди старше 80 лет", – говорится в сообщении.

В России за последние сутки подтвердили 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 550 (27,1%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений. Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 194 643 случая (+ 0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста (0,3%) зафиксированы в Московской области, Чувашской Республике, Тульской области и Чеченской Республике.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.