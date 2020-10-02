В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 32 пациента с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония. Кроме того, пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 5 314 человек.

За последние сутки в России выявили 9 412 новых случаев коронавируса. Из этого числа 2 550 случаев не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 9 412 случаев COVID-19

В Москве зарегистрировано 2 704 новых случая COVID-19. При этом в городе госпитализировано 952 человека с коронавирусом.

Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, в Москве провели более 8,3 миллионов тестов на COVID-19. За сутки в городских, федеральных и частных лабораториях сделали более 81 тысячи исследований.