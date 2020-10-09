Столичные власти не планируют закрывать клубы и караоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве не планируют закрывать ночные клубы и караоке, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На сегодняшний день пока речи о закрытии (ночных клубов и караоке) не идет", – отметил Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют ничего закрывать из-за коронавируса. Он отметил, что в городе необходимо сохранить рабочие места, заработную плату и курс на развитие города. Глава города подчеркнул, что это повлияет на социально-психологическое здоровье людей и на их благосостояние.

До этого Собянин отметил, что понимает людей, уставших от ограничений от коронавируса. Вместе с тем глава города призвал столичных жителей потерпеть еще несколько месяцев до запуска процесса вакцинации от COVID-19.