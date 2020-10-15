Жителям Москвы сообщат о контактах с больными СOVID-19 по СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы, которые могли контактировать с больным коронавирусом, будут получать соответствующие уведомления на телефон. Речь идет о тех, кто находился в одном месте и в одно время с заболевшим, а также прошел идентификацию через QR-код. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Сообщения будут отправляться через информационную систему департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). Немерюк подчеркнул, что информацию о том, что человек заразился коронавирусом в ДИТ направит департамент здравоохранения. При этом будет использоваться только номер телефона, без упоминаний фамилии и инициалов.

"Система рассылает всем, кто был рядом, сверяет, кто, возможно, находился в контакте, именно этим людям придет push-уведомление: "Будьте любезны, вы могли проконтактировать, пойдите и проверьтесь на коронавирусную инфекцию", – отметил глава ведомства.

Он добавил, что полученные данные – номер телефона, место, время и дата нахождения человека – определенный период будут храниться в базе ЦОД департамента информационных технологий.

Ранее стало известно, что ночные заведения в Москве введут систему "чек-инов": при посещении заведений посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.

Если будет выявлена инфекция у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

