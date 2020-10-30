Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты. Сейчас магазины обеспечены достаточным запасом продовольствия, заявил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ранее говорилось, что около трети россиян из-за опасений перед новыми ограничениями в связи с COVID-19 стали закупать товары впрок.

"Мы не наблюдает ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах", – объяснил Немерюк.

До этого специалисты проводили онлайн-опрос среди граждан России старше 18 лет. Порядка 20% опрошенных ответили, что закупают товары первой необходимости.

Сергей Собянин сообщал, что из-за коронавирусной инфекции в городе не планируют закрывать предприятия, пояснив, что эта самая последняя мера при борьбе с COVID-19. Мэр Москвы добавил, что любое решение в подобных ситуациях состоит из ряда факторов.

Кроме того, Роспотребнадзор вновь проверил продукты на наличие COVID-19. "Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено", – подтвердили в ведомстве.