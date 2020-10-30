Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты. Сейчас магазины обеспечены достаточным запасом продовольствия, заявил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Ранее говорилось, что около трети россиян из-за опасений перед новыми ограничениями в связи с COVID-19 стали закупать товары впрок.
"Мы не наблюдает ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах", – объяснил Немерюк.
До этого специалисты проводили онлайн-опрос среди граждан России старше 18 лет. Порядка 20% опрошенных ответили, что закупают товары первой необходимости.
Сергей Собянин сообщал, что из-за коронавирусной инфекции в городе не планируют закрывать предприятия, пояснив, что эта самая последняя мера при борьбе с COVID-19. Мэр Москвы добавил, что любое решение в подобных ситуациях состоит из ряда факторов.
Кроме того, Роспотребнадзор вновь проверил продукты на наличие COVID-19. "Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено", – подтвердили в ведомстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: