Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Он предполагает изменение последствий предоставления ЖКУ с нарушением качества или перерывами, превышающими установленную продолжительность. Теперь в таких случаях будет изменяться размер платы представителям ЖКХ.

"Так, в случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такое лицо обязано компенсировать ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги, расходы, фактически понесенные ею вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей по поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, в порядке, установленном правительством РФ", – говорится в документе.

Ранее Общероссийский народный фронт направил инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой полностью компенсировать расходы на оплаты ЖКУ бедным семьям. Речь идет о тех, чей доход находится на уровне прожиточного минимума или даже ниже его.

Кроме того, правительство продлило временный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до конца 2020 года. Сообщалось, что для их пролонгации не требуется обращений или заявлений – это произойдет автоматически.