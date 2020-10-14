Оператор карт "Мир" введет новый стандарт по борьбе с кражами – СМИ

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Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев
Национальная система платежных карт "Мир" вводит новый стандарт по борьбе с кражами. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что новый стандарт начнет действовать с 1 ноября текущего года. Предполагается, что кредитные организации, которые выпускают и принимают к оплате "Мир", будут нести ответственность за безопасность средств клиентов.
Согласно новому документу, к кредитной организации применят санкции, если ежемесячные кражи средств со счетов клиентов составят свыше 1 миллиона рублей или превысят 0,5% от суммы всех транзакций.
Кроме того, у банков-эквайеров количество мошеннических оплат должно быть ниже 0,2%, а у эмитентов карт – менее 0,07%.
"Новый стандарт "Мира" – типовой документ, который есть у всех платежных систем. Он позволяет определить ориентиры для участников рынка и установить границы допустимых значений," – пояснили в НСПК.
Там подчеркнули, что в данный момент указанные показатели у всех банков-участников платежной системы "Мир" в несколько раз ниже установленных новыми нормами значений. Так, по данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России, в 2019 году объем хищений составил 6,5 миллиарда рублей. При этом средняя сумма краж составила 10 тысяч рублей.
В Сбербанке заявили, что новые стандарты являются адекватными. В Московском кредитном банке и крымском банке РНКБ подтвердили, что указанные нормы в данный момент выполняются в полном объеме.
Накануне в Генеральной прокуратуре РФ заявляли, что в стране вдвое выросли кражи средств с банковских счетов. Сообщалось, что с января по август было выявлено 107,2 тысячи случаев хищения.
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