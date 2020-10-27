В РФ на полгода продлили выплаты на детей без очной подачи заявлений

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Владимир Путин подписал закон, который разрешает получение ежемесячных выплат на детей без необходимости очно подать заявление. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, до 1 марта 2021 года родителям не требуется посещать для оформления выплаты органы социальной защиты и Пенсионного фонда. Речь идет о средствах, выплачиваемых в связи с рождением детей.

Авторы законопроекта подчеркнули, что документ одновременно позволит повысить качество социального обеспечения граждан и обезопасит их в свете распространения коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка независимо от стажа. Доклад по этой сфере должен быть предоставлен до 1 декабря 2020 года. Кроме того, глава государства призвал увеличить помощь детям, чьи родители не платят алименты.

