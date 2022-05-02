Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В понедельник, 2 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит +12...+14 градусов, в Подмосковье – +10...+15 градусов. Ветер подует юго-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Предстоящим днем столичный регион еще останется на северной периферии антициклона, где скажется влияние атмосферного фронта. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. <...> Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.
В первую неделю мая погода в столице будет неустойчивой, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, в Москве будет достаточно прохладно и ожидаются большие перепады температур.
Волна холода придет в столицу 4–5 мая, предупредил синоптик, и задержится до 6 мая. Теплеть начнет к 7 мая, а к Дню Победы в Москве будет уже до +18 градусов.
Москвичей предупредили о майских заморозках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: