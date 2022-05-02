Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 2 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +12...+14 градусов, в Подмосковье – +10...+15 градусов. Ветер подует юго-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Предстоящим днем столичный регион еще останется на северной периферии антициклона, где скажется влияние атмосферного фронта. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. <...> Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

В первую неделю мая погода в столице будет неустойчивой, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, в Москве будет достаточно прохладно и ожидаются большие перепады температур.

Волна холода придет в столицу 4–5 мая, предупредил синоптик, и задержится до 6 мая. Теплеть начнет к 7 мая, а к Дню Победы в Москве будет уже до +18 градусов.

