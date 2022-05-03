Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Во вторник, 3 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит +15...+17 градусов, по области – +12...+17 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывы 12–14 м/с", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил москвичей о неустойчивой погоде в начале мая. По его словам, в первую неделю в столице будут наблюдаться "погодные качели": температура воздуха будет то подниматься, то опускаться.

