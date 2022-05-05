Мосприрода подготовила около 20 праздничных мероприятий ко Дню Победы

11:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосприрода с 6 по 10 мая проведет цикл бесплатных праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В период с 6 по 10 мая в экоцентрах и на природных территориях Москвы пройдут бесплатные экскурсии, квесты, мастер-классы, кинопоказы и другие тематические занятия", – говорится в сообщении.
В частности, 6 мая в 14:00 в Измайловском лесопарке пройдет мастер-класс "День Победы", участники которого научатся изготавливать один из символов праздника – красную гвоздику. Также для детей будет работать площадка с аквагримом.
7 мая в 12:00 в Битцевском парке пройдет семейный квест "Следопыт", в ходе которого игрокам предстоит разгадать зашифрованное слово по следам животных.
9 мая в 11:00 в парке "Кузьминки-Люблино" пройдет выставка "Животные на войне", которая расскажет о четвероногих помощниках победителей. Также там организуют викторину "Верные товарищи" и конкурс рисунков "Мир навсегда", победители которых получат призы от Мосприроды.
Ранее сообщалось, что в Музее Победы в преддверии Дня Победы покажут серию анимационных роликов, созданных по "Детской книге войны". Фильмы проекта "Дети на пороге смерти" можно будет увидеть на интерактивных столах в зале "Библиотека блокадного Ленинграда".
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