Как принять участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые с 2019 года пройдет в столице 9 Мая в очном формате. Рассказываем, как присоединиться к шествию, что для этого нужно и что запрещено брать с собой.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В этом году, по данным мэрии, в акции примут участие больше 1 миллиона человек. Место и время сбора:

станции метро "Динамо" и "Белорусская"

9 мая, 12:30

начало движения – в 15:00

Кто может участвовать

Маршрут традиционно пройдет по Ленинградскому проспекту, затем через улицы Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую и Охотный Ряд, далее – через Манежную и Красную площади. После шествие разделится по двум направлениям: в сторону Москворецкой набережной и Большого Москворецкого моста. В целом длина маршрута составит 6 километров.

Присоединиться может любой: нужно только взять с собой фотографию героя, приближавшего Победу. Никакая предварительная регистрация не требуется. Также организаторы советуют взять документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и одежду, головной убор, захватить воду, а также зонты или дождевики на случай непогоды.

По всему маршруту участников будут сопровождать волонтеры. Кроме того, они раздадут более 1,3 миллиона флажков, пилоток и георгиевских лент, 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России", а также воду и сухие пайки.



Екатерина Драгунова глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики "Бессмертный полк" – это сердце и душа Дня Победы. В этом году он снова пройдет по улицам нашей столицы. Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве.

Во время шествия, с 15:00 будут закрыты станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная".

Лицо героя

Главный атрибут – портрет. Чаще всего для шествия изготавливают транспаранты (они удобны тем, что позволяют разглядеть в огромной колонне лица ветеранов), но можно взять и обычное фото.

Что брать нельзя

Домашних животных лучше оставить дома. Также запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Кроме того, по словам организаторов, не рекомендуется приезжать на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах.