Как принять участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые с 2019 года пройдет в столице 9 Мая в очном формате. Рассказываем, как присоединиться к шествию, что для этого нужно и что запрещено брать с собой.
В этом году, по данным мэрии, в акции примут участие больше 1 миллиона человек. Место и время сбора:
- станции метро "Динамо" и "Белорусская"
- 9 мая, 12:30
- начало движения – в 15:00
Маршрут традиционно пройдет по Ленинградскому проспекту, затем через улицы Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую и Охотный Ряд, далее – через Манежную и Красную площади. После шествие разделится по двум направлениям: в сторону Москворецкой набережной и Большого Москворецкого моста. В целом длина маршрута составит 6 километров.
Кто может участвовать
Присоединиться может любой: нужно только взять с собой фотографию героя, приближавшего Победу. Никакая предварительная регистрация не требуется. Также организаторы советуют взять документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и одежду, головной убор, захватить воду, а также зонты или дождевики на случай непогоды.
По всему маршруту участников будут сопровождать волонтеры. Кроме того, они раздадут более 1,3 миллиона флажков, пилоток и георгиевских лент, 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России", а также воду и сухие пайки.
Во время шествия, с 15:00 будут закрыты станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная".
Лицо героя
Главный атрибут – портрет. Чаще всего для шествия изготавливают транспаранты (они удобны тем, что позволяют разглядеть в огромной колонне лица ветеранов), но можно взять и обычное фото.
Что брать нельзя
Домашних животных лучше оставить дома. Также запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Кроме того, по словам организаторов, не рекомендуется приезжать на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах.