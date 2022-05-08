Сергей Шойгу наградил двоих военнослужащих, отличившихся во время спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героев России двум участникам спецоперации на Украине.

Награды в ходе торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной РФ получили командир штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

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