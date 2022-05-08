Под Мариуполем демонтировали монумент, установленный боевиками батальона "Азов"

Под Мариуполем демонтировали монумент, установленный боевиками запрещенного в России националистического батальона "Азов".

Речь о скульптуре гетмана Петра Сагайдачного. Он был предводителем запорожских казаков в XVII веке и участвовал в осаде Москвы на стороне Польши.

После демонтажа фигуры с постамента рядом установили флагшток со знаменем Победы. Памятник уничтожать не будут: его планируют передать в музей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.