Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: mos.ru/Владимир Новиков

В Москве принимаются меры по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году будут обновлены 228 квартир, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Ветераны Великой Отечественной войны для Москвы – самые почетные горожане. Мы стараемся окружить заботой каждого. Регулярно повышаем размер социальных выплат, помогаем улучшить условия и качество их жизни. Делаем ремонт жилья ветеранов", – подчеркнул он.

По словам мэра, для ветеранов формируют комфортные условия в городских пансионатах и больницах, а также развивают новые форматы социального обслуживания.

При Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил начала работу служба сиделок и патронажа. Инвалиды и участники ВОВ, которым не удается направиться на лечение, могут получить санаторные услуги на дому.



Градоначальник отметил, что с 2010 года финансирование ветеранских общественных организаций увеличилось более чем в 7 раз. Помимо этого, в столице проводят акции, посвященные Дням воинской славы, Международному дню освобождения узников концлагерей, а молодежь поддерживает памятники и обелиски.

"Еще одно важное дело для сохранения памяти о фронтовиках – фотовыставки. Одну из них открыли в Екатерининском парке. Фото ветеранов сопровождают их трогательные напутствия новым поколениям", – резюмировал мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 14 тысяч семейных реликвий собрали с начала акции "Москва – с заботой об истории". По словам градоначальника, жители столицы начали приносить в центры семейные архивы. Также туда поступили материальные свидетельства послевоенной мирной жизни, куда вошли граммофонные пластинки, сумочка-клатч и деревянные коньки артели "Горький".

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