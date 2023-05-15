Собянин поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Николая Морозова

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны и почетного специалиста Мосгаза Николая Морозова. О жизни и достижениях бывшего военнослужащего мэр рассказал в своем телеграм-канале.

"Ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Морозов – гордость нашего города и почетный специалист МОСГАЗа. <...> Сегодня Николаю Васильевичу исполняется 95 лет. Поздравляю его с юбилеем, желаю здоровья и сил!" – написал градоначальник.

Он рассказал, что Морозов попал на фронт еще мальчиком, только закончив пятый класс: провожая брата на войну, он запрыгнул в уходящий поезд, в итоге его взяли воспитанником на сторожевой катер в районе главной базы Северного флота в Полярном. Уже в 1942 году в возрасте 14 лет он отправился на первое боевое задание.

После ВОВ Морозов начал работать в газовом хозяйстве Москвы. В 1967 году он принял участие в церемонии зажжения вечного огня у Кремлевской стены и с тех пор занимался его обслуживанием.

Как отметил мэр, за заслуги перед Родиной юбиляр был награжден медалью "За оборону Советского Заполярья", медалью Ушакова и орденом Отечественной войны II степени.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2021 года в рамках проекта "Слово солдата Победы" было собрано более 3 200 видеоинтервью и фотосъемок с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. На сайте проекта можно не только услышать истории героев войны, но и посмотреть фотографии, документы и письма тех времен.

