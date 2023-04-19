Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам ВОВ

Фото: фотохроника ТАСС/Георгий Зельма (Сталинградская битва, 1943 год. Знамя Победы над площадью павших борцов.)

Госдума приняла в третьем чтении закон, приравнивающий жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

Закон предусматривает введение льгот и гарантий соцзащиты для награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда". Их приравняют к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Речь идет о праве на получение двух пенсий и ежемесячных денежных выплат. При необходимости ветераны также смогут рассчитывать на улучшение жилищных условий.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать ветеранам боевых действий мобильную связь и интернет. Размер компенсации может достигать 100% в случае инвалидности.

Кроме того, в Союзе журналистов России (СЖР) и министерстве цифрового развития сообщили о разработке статуса "ветерана военной журналистики". В СЖР заявили, что статус участника боевых действий не подходит для военных корреспондентов.