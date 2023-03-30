СЖР и Минцифры занялись разработкой нового статуса для военкоров

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Союз журналистов России (СЖР) совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывают новый статус для военных корреспондентов.

"Мы вместе с министерством цифрового развития разрабатываем новый статус для военкоров. Потому что "участник боевых действий" все-таки для журналистов не подходит. Журналист не имеет права держать в руках оружие за исключением самых экстремальных ситуаций", – цитирует ТАСС главу СЖР Владимира Соловьева.

По его словам, может быть введен статус "ветеран военной журналистики", который будет присваиваться корреспондентам, находящимся в зоне боевых действий. Его смогут получить и те, кто проживает и работает в новых регионах РФ.

Соловьев заверил, что не забудут и о тех, кто ранее освещал другие вооруженные конфликты.

Он также отметил, что для ветеранов военной журналистики будут предусмотрены соответствующие льготы. Председатель СЖР считает, что те, кто работал в горячих точках, обязательно должны получать определенные материальные блага.

Ранее Владимир Путин предложил создать государственный фонд для адресной поддержки ветеранов специальной военной операции на Украине и семей погибших военнослужащих.

По словам президента РФ, фонды должны заняться координированием всех социальных вопросов. Каждая семья должна быть обеспечена сотрудником, который займется решением возникших задач.



Добровольцы СВО получат удостоверения ветерана боевых действий

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!