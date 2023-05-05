14 тыс участников и инвалидов ВОВ получили праздничную выплату в преддверии 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

14 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили ежегодную праздничную выплату в преддверии 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.

"Социальный фонд России обеспечил выплату ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. <...> Сумма выплаты, согласно указу президента, составляет 10 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выплату получили не только участники ВОВ, проживающие на территории России, но и те, кто живет в странах Прибалтики.

В Соцфонде рассказали, что выплаты были назначены автоматически еще в апреле. Вместе с ними средний ежемесячный доход участников Великой Отечественной войны составил 60,3 тысячи рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что московским ветеранам и труженикам тыла окажут дополнительную материальную помощь в связи с 78-й годовщиной Победы. Около 50 тысяч человек, по его словам, должны получить от 10 до 25 тысяч рублей.

