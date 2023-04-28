Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

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Владимир Путин приравнял лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Документ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

Согласно законопроекту, жителям осажденного Сталинграда предоставят правовые гарантии социальной защиты.

Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении 19 апреля. Он предусматривает введение льгот и гарантий соцзащиты для данной категории граждан.

Речь идет о праве на получение двух пенсий и ежемесячных денежных выплат. При необходимости ветераны также смогут рассчитывать на улучшение жилищных условий.

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