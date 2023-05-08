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13:37

Мэр Москвы

Собянин рассказал о проекте "Слово солдата Победы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 3 200 видеоинтервью и фотосъемок с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны было собрано на сайте "Слово солдата Победы". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
 
"Проект создали в 2021 году, чтобы можно было из любой точки мира услышать истории настоящих героев и взглянуть на события тех лет глазами очевидцев", – подчеркнул он.

По словам мэра, в рамках проекта ветераны показывают письма с фронта, фотографии и документы. Они рассказывают о том, где сражались и как выживали, а также где встречали Победу.
 
Градоначальник отметил, что в рамках проекта уже было собрано более 53 тысяч новых портретов, свыше 30 тысяч фотографий ветеранов и уникальных документов.
 
"Одна из частых просьб ветеранов – помочь в формировании биографии или архива. Это очень кропотливая работа", – добавил он.

Собянин заключил, что планируется провести еще около 2 000 видеоинтервью и фотосъемок.
 
Ранее Собянин сообщил, что в Москве принимаются меры по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году будут обновлены 228 квартир. По словам мэра, для ветеранов формируют комфортные условия в городских пансионатах и больницах.

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