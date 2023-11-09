Польский МИД призвал парламент продолжить работу по взысканию репараций с ФРГ

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Новый парламент Польши должен продолжить требовать военные репарации от Германии, заявил заместитель министра иностранных дел стран, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что сейм принял резолюцию, по которой правительство Польши должно продолжать все политические и дипломатические действия, чтобы добиться военных репараций от Германии.

"Стремление к восстановлению справедливости является, несомненно, патриотическим и моральным элементом для всех новых депутатов и сенаторов – чтобы поднимать этот вопрос внутри страны на международной арене, а также в отношениях с Германией", – подчеркнул Мулярчик.

Новое правительство, которое, вероятно, будет формировать оппозиция, может отказаться от требований, опасается Мулярчик.

Власти страны ранее заявляли, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых – около 1,3 триллиона долларов за ущерб во Второй мировой войне.

В Германии, в свою очередь, настаивают, что не собираются платить Польше, так как уже выплачивали крупные репарации. Также Берлину нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от репараций в 1953 году.

Ранее лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в очередной раз напомнил, что будет добиваться репараций.

"Мы хотим быть в ЕС, но мы хотим оставаться суверенным государством. Мы хотим репараций от Германии", – заявил Качиньский.

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