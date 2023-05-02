В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Варшава может потребовать репарации от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.

По его мнению, Варшава может начать диалог с Берлином, однако с Владимиром Путиным – это другая цивилизация.

"Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", – сказал он в ответ на вопрос, почему Польша еще не потребовала репараций от РФ.

В сентябре прошлого года Польша назвала сумму ущерба, который страна понесла во время Второй мировой войны. Потери оцениваются Варшавой в 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов.

Спустя месяц Польша направила Берлину дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб. Тем не менее в ФРГ вести переговоры по этому вопросу отказались, заявив, что тема репараций закрыта.

Позже в Варшаве заявили, что тема выплат Польше репараций со стороны Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, может растянуться еще на несколько десятилетий.

Президент Польши потребовал репарации от России и Германии