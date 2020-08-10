Врач рассказала, когда начать готовить организм к осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач – иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в ходе беседы с Москвой 24 призвала уже сейчас начинать готовить свой организм к осеннему сезону.

Она советует употреблять больше свежих овощей, фруктов, ягод и позволить себе недельный отпуск, чтобы стимулировать иммунитет и избежать простудных заболеваний.

"Естественно, уже сейчас надо больше есть свежих овощей, ягод, фруктов. Рационализировать свое питание. Стараться больше спать. Если есть возможность, то хотя бы на неделю устроить себе отдых. Необязательно даже уезжать, можно просто отдохнуть, погулять в лесу, расслабиться. Можно посвятить свое время любимому хобби, отвлечься от ежедневных забот. Это очень сильно поможет иммунной системе", – считает врач.

Логина рекомендует не злоупотреблять алкоголем и табаком за несколько недель до начала осени. Эти пагубные привычки, по словам медика, снижают иммунитет и тормозят все обменные процессы в организме, негативно влияют на печень. Соответственно, возрастает нагрузка на весь организм.





Надежда Логина врач – иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Как стресс снижает защитные реакции организма, так и антистресс в виде отдыха восстанавливает их без всякого медикаментозного вмешательства.

Врач советует не употреблять дополнительно какие-либо витаминные комплексы. Их, по мнению специалиста, стоит принимать лишь в случае подтвержденного врачами авитаминоза. Однако Логина подчеркнула, что если человек подвержен вирусным инфекциям, то ему стоит заранее обратиться к врачу за консультацией.

"Если человек уж очень сильно подвержен вирусным инфекциям, тогда есть смысл порекомендовать сейчас прийти на консультацию к врачу-иммунологу. Потому что нет общих рекомендаций, они индивидуальны. Все зависит от того, как переносятся вирусные инфекции, с высокой ли температурой, как часто болеет человек, бывают ли осложнения. Только учтя все факторы, доктор может сказать, какие препараты можно применять", – рассказала Логина.

Ранее профессор, президент Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака заявила, что настроение напрямую зависит от еды.

По ее словам, снизить тревожность и устранить депрессию можно при помощи здорового питания без переедания. В частности, специалист рекомендует средиземноморскую диету.

А вот плохое настроение, как правило, является следствием употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

