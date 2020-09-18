В Гидрометцентре назвали дату прихода бабьего лета в центральную Россию

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Названа дата прихода бабьего лета в центральную Россию. Об этом сообщил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Специалист заявил, что в ближайшие дни в центральной части страны будет преобладать холодная погода. В частности, в пятницу температура воздуха понизится сразу на 10 градусов и составит плюс 11–13 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такая погода является для сентября вполне нормальной.

"В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление", – пояснил синоптик.

При этом на следующей неделе во вторник, 22 сентября, температура возрастет до 18 градусов. Кроме того, в среду и четверг в ЦФО прогнозируется до 20 градусов тепла.

"Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга", – сообщил ученый.

Вильфанд добавил, что теплая погода установится из-за антициклона.

Ранее метеоролог назвал сроки прихода золотой осени в Москву. Он отметил, что в текущем году стоит ожидать продолжительный период природного явления.

Накануне из-за непогоды в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности. Экстренные службы города были переведены в режим повышенной готовности.

В диспетчерскую службу Мосводостока поступило порядка 20 обращений. По всем заявкам приняты оперативные меры по откачке и ликвидации скоплений воды, уточнили в ведомстве.

Из-за дождя столичные парки закрылись для посещения. В частности, перестали работать на вход ВДНХ, Измайловский парк и "Сокольники".